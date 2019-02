Flicker begint met verwijderen foto's

Flickr is vorig jaar overgenomen door SmugMug, een soortgelijke dienst. Het bedrijf gaf aan de focus te leggen op Pro-accounts en gratis accounts in te perken. Een van de maatregelen om dat mogelijk te maken is een limiet van 1000 foto's.

Gebruikers die meer dan 1000 foto's hebben zullen daardoor foto's verliezen en daarom raadde het bedrijf gebruikers aan een back-up te maken van foto's of over te stappen naar de Pro-versie voor 49,99 dollar per jaar.

"Gratis diensten zijn zelden echt gratis voor gebruikers. Zij betalen met hun data of met hun tijd. Wij willen dit transparant maken," aldus Flickr. Foto's met een Creative Common-licentie worden overigens niet verwijderd.

Mocht je nog geen back-up van je foto's hebben gemaakt, doe dat dan vandaag nog of sluit een abonnement af.