22 geweldige Google Keep-tips voor Android

Wij hebben al een keer uitgebreid geschreven over verschillende "verborgen" features van Google Keep, maar laten we vooral niet al die andere voor de hand liggende opties en functies vergeten. Wij kijken naar maar liefst 22 handige features en toepassingen van deze geweldige app.

Label je notities

Net als Gmail vertrouwt Keep op labels in plaats van op mappen of notebooks om je memo's beheersbaar te maken. Je kunt een label toevoegen aan een notitie door rechtsonder in het bewerkingsscherm van de app te tikken op het pictogram met drie punten in het menu en "Labels" te selecteren - of door een notitie in de hoofdlijstweergave aan te raken en vast te houden en vervolgens op het labelpictogram in de rechterbovenhoek van dat scherm te tikken. (je kunt ook meerdere notities tegelijk selecteren: Tik gewoon op een notitie en houd deze vast totdat deze wordt geschetst en tik vervolgens op andere notities om ze in de mix toe te voegen.)

Sneller nog, je kunt een label direct in een noot typen door het vooraf te voorzien van een hashtag - "#Personal", "#Web Projects" of "#Business Ideas," bijvoorbeeld. Keep zal zelfs suggesties voor bestaande labels opduiken zodra je begint te typen, en zodra je het gewenste label hebt geselecteerd, kun je ofwel je hashtagtekst in de notitie laten staan of wissen.