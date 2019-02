Microsoft zet Office 2019 weg als oud en dom

Gisteren gaf Microsoft drie video's uit waarin de AI-aangedreven en altijd bijgewerkte versie van Office 365's lompe broer Office 2019 in het stof doet bijten. In de 'showdowns' van Word, Excel en Powerpoint blijft 2019 ver achter op de online versie die taken simpel en snel uitvoert via een internetverbinding.

Volgens Microsoft 365-chef Jared Spataro is Office 2019 "bevroren in de tijd". De Office 2019-apps "krijgen nooit uodates met nieuwe features en zijn niet cloud-verbonden", aldus Spataro. "Ook heeft Office 2019 geen realtime co-auteur-optie tussen apps en heeft het niet de geweldige AI-aangedreven capaviteiten van Office 365."

