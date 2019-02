Spotify bant adblocker-gebruikers

Spotify heeft de gebruikersvoorwaarden gewijzigd en toegevoegd dat de dienst mensen die gebruik maken van een adblocker gaat blokkeren of bannen. "Het omzeilen of blokkeren van advertenties in de Spotify Service, of het creëren of verspreiden van tools om advertenties in de Spotify Service te blokkeren kan leiden tot onmiddellijke beëindiging of opschorting van je account," aldus Spotify.

Spotify meldde vorig jaar dat ruim twee miljoen gebruikers met een gratis-account gebruik maken van adblockers. Dit komt neer op ongeveer twee procent van alle gebruikers. Spotify richt zich niet alleen op gebruikers met een adblocker, ook gebruikers die met gemodificeerde clients werken worden aangepakt. Het bedrijf gebruikt al een behoorlijke tijd verschillende detectiemethodes om kunstmatige manipulatie van streaming-activiteit op te sporen en aan te pakken.

De nieuwe voorwaarden moeten ervoor zorgen dat het bedrijf gebruikers die deze methodes toepassen makkelijker kan weren. Deze gaan 1 maart in en gebruikers hebben tot die dag de tijd om daarmee akkoord te gaan.