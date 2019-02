5 manieren om Firefox sneller te maken

Na een tijdje gebruik neemt Firefox soms veel tijd in beslag om op te starten. Veel gebruikers klagen dat na een het opstarten van Windows en een klik op het Firefox-pictogram de browser veel tijd nodig heeft voordat hij daadwerkelijk gebruiksklaar is. Dit geldt des te meer naarmate er meer add-ons zijn geïnstalleerd. Last van traagheid? Begin dan bij het opschonen van de add-ons.

1. Add-ons opruimen

Druk op het hamburgerpictogram rechtsboven (de drie horizontale streepjes) en kies Add-ons in dat menu. Alternatief kun je ook tegelijkertijd op Ctrl, Shift en A indrukken. Onder het tabje Extensies aan de linkerzijde zie je welke add-ons je hebt toegevoegd. Sommige daarvan zijn wellicht achterhaald omdat je een andere extensie gebruikt of helemaal niet meer gebruikt.

Een bijkomend voordeel van het verwijderen van add-ons is dat de extensies ook updates krijgen: minder extensies = minder updates = minder vaak herstarten van de browser. Kijk behalve onder Extensies ook naar Plug-ins waar hetzelfde voor geldt. Als laatste verdient het aanbeveling om de actueelste versie van de browser te gebruiken. Om te updaten klik je op het hamburgerpictogram Help > Over Firefox. De browser begint dan automatisch met versiecontrole en voert een update uit wanneer nodig.