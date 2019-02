Microsoft: Stop met het gebruiken van Internet Explorer

"Internet Explorer is een compatibiliteitsoplossing. We ondersteunen er geen nieuwe webstandaarden voor en hoewel veel sites goed werken, testen ontwikkelaars over het algemeen niet meer voor Internet Explorer. Ze testen op moderne browsers," schrijft Chris Jackson, program manager bij Microsoft in een blogpost.

Jackson waarschuwt verder dat de kans steeds groter wordt dat moderne apps niet langer zullen werken omdat deze gebruik maken van standaarden en technieken die Internet Explorer simpelweg niet bevat. De program manager richt zich in de blogpost vooral op bedrijven omdat er daar nog vaak gebruik wordt gemaakt van de oude browser.

Microsoft raadt bedrijven aan over te stappen naar Edge.

