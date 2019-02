Opera's VPN komt terug - zo krijg je hem nu al

Toen Opera aankondigde zijn VPN te zullen laten verdwijnen voor zijn mobiele browsers, leek dat een permanente zet te zijn. Vooral omdat Opera gebruikers doorverwees naar SurfEasy Total VPN met kortingen op diens abonnementsprijzen. Blijkbaar is Opera daarop teruggekomen, want de VPN-dienst maakt een comeback.

Er zijn wat haken en ogen. Ten eerste is het nu nog een bèta. Daarnaast is hij alleen beschikbaar in de volledige browser op Android-toestellen en niet op Opera Mini. Maar verder is hij wel wederom gratis, onbeperkt en net zo gemakkelijk in het gebruik als de app die vorig jaar in april verdween. En hij is verder net zoals de versie die je verwacht op je smartphone.

Om hem uit te proberen download je Opera-browser beta uit Google Play. Dat is een losse browser waarmee de nieuwe versie van Opera voor mobiele apparaten wordt getest. Eenmaal geïnstalleerd, tik je op de rode 'O' rechtsonderin, op Instellingen en schakel je het schuifje bij VPN op Ingeschakeld.

Hierna: Instellingen en hoe de VPN werkt.