Guitar Hero live muzieknummers kwijt? Geld terug

In de voorgaande delen was het al mogelijk extra muzieknummers aan te schaffen en te downloaden, maar Activision ging een stap verder in het laatste deel. Gebruikers konden muzieknummers streamen en meespelen. Hierdoor hadden gebruikers toegang tot maar liefst 484 nummers. De dienst werd echter eind vorig jaar stopgezet waardoor het aantal beschikbare nummers drastisch werd teruggebracht naar de 42 nummers die worden meegeleverd met de game.

Gebruikers pikten dat niet en klaagden het bedrijf aan wegens misleidende reclame. Hoewel de class action rechtszaak niet werd gewonnen (deze is vroegtijdig vrijwillig stopgezet) is er wel een mogelijkheid dat het bedrijf opnieuw kan worden aangeklaagd. Dat probeert Activision nu voor te zijn door gebruikers (een deel van het) geld terug te geven. Hiervoor moeten gebruikers aantonen dat zij de game hebben aangeschaft tussen 1 december 2017 en 1 januari 2019. Het indienen van een claim kan tot 1 mei 2019 en geldt op dit moment alleen voor Amerikaanse gebruikers.

Het is nog niet duidelijk of en wanneer Europese gebruikers hun geld terug kunnen krijgen, dus houd de claim-pagina van Activision goed in de gaten. Dit voorval is in elk geval een goede indicatie waarom gebruikers niet te afhankelijk moeten zijn van de cloud en het soms toch best handig is om data lokaal op te slaan.

