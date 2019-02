FastestVPN: Niet de snelste, maar dat is niet erg

Elke VPN-dienst zegt dat hij de snelste is, maar er zijn weinig zo moedig om het meteen in de naam van het bedrijf te stellen. Maar hier is die VPN: FastestVPN, een dienst die is gevestigd op de Kaaimaneilanden met 23 landen en meer dan 150 servers. Is het daadwerkelijk de snelste? Nou nee, maar laten we de app en dienst eens met je doornemen.

Features en diensten

Als je de FastestVPN-applicatie start zie je een doorsnee enkel venster met een beetje schwung dankzij de grote gele bliksemschicht op de knop om te verbinden. De bovenkant van het venster laat je de huidige locatie zien waar je mee bent verbonden (of mee kunt verbinden) en onderin zie je het bandbreedtegebruik in MB's voor zowel upload als download.

Klik op het hamburgerpictogram linksboven (de drie horizontale streepjes) en je kunt op het scherm Locations een van de 23 landen kiezen. Het venster Settings (ook onder dat menu) heeft niet zoveel opties. Er is een internet-killswitch, die standaard is uitgeschakeld, en je kunt een voorkeursprotocol selecteren: PPTP, L2TP, IKEv2 of OpenVPN via TCP of UDP. Als je aan deze instellingen wilt zitten zijn IKEv2 en OpenVPN je beste opties.