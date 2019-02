Windows 10 draaien op Raspberry Pi makkelijker dan ooit

Schreven wij gisteren nog over het makkelijk kunnen installeren van Linux op Windows ARM-laptops, vandaag kunnen wij hetzelfde zeggen voor Windows 10 op de Raspberry Pi.

Het was eerder niet mogelijk Windows 10 op de Raspberry Pi te draaien behalve de gestripte IoT Core-versie. De tool die Nieto gebouwd heeft zorgt ervoor dat de officiële Windows 10 ARM-image wordt geïnstalleerd en dat de juiste drivers worden toegevoegd zodat alle onderdelen out of the box werken.

De ontwikkelaar heeft deze tool gebouwd met behulp van de code die eerder werd gebruikt om Windows 10 ARM te draaien op de Nokia Lumia 950 en 950 XL en een script meegeleverd om de installatie zo makkelijk mogelijk te maken.

"WoA Installer is slechts een hulpmiddel dat je helpt bij de implementatie. WoA Installer heeft een set binaire bestanden nodig, AKA the Core Package, om zijn werk te kunnen doen. Deze binaries zijn niet van mij en worden gebundeld en aangeboden voor het gemak om je het leven makkelijker te maken omdat deze tool is gericht op eenvoud," aldus Nieto.

De tool kan hier worden gedownload.

Je hebt minimaal een Raspberry Pi 3 of Raspberry Pi 3B+ nodig en een zeer snelle 16 GB grote Micro SD-kaart met tenminste een A1-rating. Gelukkig zijn die nu ook extra goedkoop. De voordeligste oplossing is op dit moment de Sandisk Ultra 200 Micro SDXC van 200 GB groot, deze kost op dit moment nog net geen drie tientjes.

Vind je dat te groot? Kijk dan eens daar de 64 GB grote Adata kaart voor slechts 12,95 euro.

Wij gaan Windows 10 binnenkort testen op de Raspberry Pi en onze ervaringen met je delen.