7 obscure Android features die je niet gebruikt

Dit besturingssysteem heeft zoveel features dat je waarschijnlijk een paar hele handige over het hoofd ziet.

Notificatiekanalen

Overspoeld worden door meldingen is tegenwoordig normaal als je een hoop "lawaaierige" apps geĆÆnstalleerd hebt staan, maar je hoeft ze niet allemaal uit te zetten of te deinstalleren. Android heeft notificatiekanalen die de notificatiestortvloed in goede banen kan leiden.

Alle apps die zich richten op Android Oreo of later hebben notificatiekanalen, die toegankelijk zijn door naar Instellingen > Meldingen te gaan, dan op een appnaam te klikken en dan op Meldingen te klikken. Eenmaal hier kan je het vinkje bij een van de subcategorieƫn uitvinken om specifieke soorten meldingen die uniek zijn voor de app te blokkeren. Je kan ook op de naam van het kanaal tikken om de prioriteit en het gedrag ervan te wijzigen. Je kan bijvoorbeeld pop-over-waarschuwingen voorkomen, maar toch een melding in de schaduw laten verschijnen.