Deze vrouw bestaat helemaal niet

Kunstmatige intelligentie is in principe een relatief abstract onderwerp. Het is immers moeilijk te begrijpen wat computersystemen berekenen en leren. Met de webpagina Thispersondoesnotexist.com biedt Nvidia de mogelijkheid om zichzelf te overtuigen van de mogelijkheden van de huidige AI-systemen: De site genereert bij elk bezoek het gezicht van mensen die in de werkelijkheid helemaal niet bestaan. Een algoritme genereert een nieuwe foto op basis van foto's van andere mensen. Een tweede algoritme controleert of het gezicht echt of nep is. Zodra het tweede algoritme is overtuigd, wordt de foto van de fictieve persoon op het scherm weergegeven.

De resultaten zijn indrukwekkend, maar ook wat griezelig. De mensen die door de AI worden gegenereerd zien er in de meeste gevallen bedrieglijk echt uit. Alleen van tijd tot tijd komen de gerimpelde ogen niet overeen met de rest van het uiterlijk van de persoon. Op sommige foto's zie je ook artefacten die erop wijzen dat er iets mis is met de foto.

Het merendeel van de gegenereerde exemplaren ziet er echter bedrieglijk reëel uit. Nog indrukwekkender is het feit dat elke reload van de pagina een nieuwe persoon laat zien die niet echt bestaat. De willekeurig gecombineerde gezichten illustreren hoe krachtig de huidige AI-systemen al kunnen zijn.

Nee, zij bestaat ook niet