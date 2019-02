6 oorzaken waardoor Microsoft het web verloor

Microsoft laat zijn unieke Edge achter in het verleden en schrapt EdgeHTML ten faveure van Chromium's Blink. De browserval duurde lang, maar dit eindstation was nooit onvermijdelijk: er zijn fouten gemaakt waardoor dit gebeurde. We hebben er zes geïdentificeerd die hebben bijgedragen aan Microsofts verlies van zijn browserimperium.

1. Microsoft kon snel veranderende concurrenten niet bijbenen

Hoewel Google zijn Chrome elke zes tot acht weken van een nieuwe versie voorzag vanaf het moment dat de browser in 2008 verscheen en Mozilla in 2011 besloot ook over te stappen op een tempo van elke zes weken, bleef Microsoft bij zijn oude tempo voor Internet Explorer, dat in vergelijking supertraag was.

Nieuwe features verschenen alleen bij elke grote nieuwe versie die op z'n snelst een jaar duurden (van IE 10 naar versie 11) en op z'n langst vijf jaar (IE 5 naar versie 6). In de tien jaar na Google zijn eerste stabiele versie uitbracht van Chrome, werden er 71 nieuwe versies uitgebracht. In dezelfde periode kwamen er vier versies van Internet Explorer.

Zelfs Edge, de moderne equivalent van het ouderwetse IE, werd tergend traag bijgewerkt in vergelijking met Chrome en Firefox. Die kwam elk half jaar met een nieuwe versie. Dat is veel langzamer, maar erg vlot vergeleken met zijn archaïsche voorganger. Edge werd op een gegeven moment losgekoppeld van de onderdelen-update van Windows 10, zodat het sneller zou worden geüpdatet. Dat nieuwe schema zou in de herfst van 2017 van start gaan, maar uiteindelijk ging dat niet door.