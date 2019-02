Zo speel je video's van je pc op de televisie af

Als je een grote bibliotheek van video's op je laptop of pc hebt staan, wil je ze natuurlijk liever op je televisie kijken. Je kunt een HDMI-kabel gebruiken, maar dat steeds in- en uitprikken is niet zo goed voor de contactpunten. Streamen is handiger. Daar heb je helemaal geen smart-tv voor nodig - sterker nog, die raden we nog steeds af - maar gewoon een televisie met een extern apparaat als de Chromecast.

Die kost maar een paar tientjes en je prikt hem in de HDMI-poort, verbindt hem via de Google Home-app met je draadloze netwerk en je kunt aan de slag. Je kan elk verbonden apparaat als streamingbron gebruiken: je laptop, smartphone, tablet, of iets anders. Daar zijn verschillende apps voor, maar een populaire optie is VLC.

VLC is open source en gratis te downloaden via de Videolan-website. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. De app is mede populair geworden omdat je niet met codecpacks hoefde te rommelen en VLC out-of-the-box allerhande formaten als avi, mkv, h.264 en veel meer ondersteunde. Sinds versie 3.0 wordt Chromecast ook ondersteund.

Een selectie niet-slimme tv's