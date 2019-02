15 hilarische memes over Internet Explorer

Internet Explorer is al jaren de punchline in allerlei grappen op het internet. De browser wordt traag en ouderwets bevonden al in de tijd dat Microsoft nog geloofde in IE. De reputatie van de browser was onder internetters al jaren niet zo jofel: vooral in de IT-sector werd het Microsoft nog lang nagedragen dat het bedrijf zijn positie met Windows gebruikte om Netscape Navigator tot irrelevantie te verdoemen.

Maar de laatste tien jaar moest IE het vooral ontgelden omdat hij traag en ouderwets was, vooral in vergelijking met moderne browsers als Chrome en Firefox. Deze kregen binnen twee maanden een nieuwe versie in vergelijking met de eens per jaar of langer van IE. Bovendien ondersteunde de browser geen extensies en andere moderne middelen waar een gebruiker nauwelijks meer zonder kan.

Edge moest die reputatie weer herstellen, maar omdat de browser nog bij lange na niet af was toen Windows 10 verscheen en IE niet meer de standaard was, stapten zelfs Windows 10-gebruikers over op alternatieve browsers. Andere Windows-gebruikers die zich geconfronteerd zagen met "upgrade, of anders..." kozen voor dat laatste en dat legde Chrome geen windeieren. Google's browser draait nu op zo'n twee derde van alle pc's.

Nu het einde van IE in zicht is, vonden we het tijd om nog eens terug te blikken op een aantal klassieke grappen die al jaren rondwaren op het web over de stokoude browser. Ook interessant is dat een poll op Webwereld vorige week nog eens demonstreerde dat IE op kantoor niet zo ongebruikelijk is, ook al raadt zelfs Microsoft dat af.

We beginnen uiteraard met de klassieker die het sentiment van gebruikers zo treffend weergeeft: