Door AI gegenereerde katten: voer voor nachtmerries

AI-onderzoekster Janelle Shane heeft zich de afgelopen dagen bezig gehouden met de AI die realistische portretten van mensen moest genereren. Naast mensen is de kunstmatige intelligentie, genaamd StyleGAN, ook ingezet om slaapkamers, auto's en katten te laten genereren. Dat ging het systeem niet zo goed af als de menselijke portretten en de resultaten zijn hilarisch tot eng.

Op https://thiscatdoesnotexist.com/ kan je zien hoe de katten worden gegenereerd, net als https://thispersondoesnotexist.com.

"Het model moest leren om katten in alle verschillende posities en hoeken te genereren, vaak met andere katten, meubels, mensen of zelfs meme-teksten in de afbeelding," legt Shane uit.

"Het portret-genererende model daarentegen moest een veel beperktere klus doen: het moest zich alleen maar zorgen maken over de menselijke gezichten, gezien vanaf de voorkant. Als het de lichamen en kleding van de mensen had moeten genereren, vooral in verschillende posities, zou het ook problemen hebben gehad," legt de onderzoekster uit aan Bleeping Computer.

Meer informatie over StyleGAN en de resultaten kan je hier vinden.

Een kleine selectie horrorkatten