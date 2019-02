Microsoft verandert grote tegenstander in fan

Tim Sweeny heeft zich altijd verzet tegen Microsoft's plannen om alles onder te brengen in de Microsoft store en de CEO schoof dat niet onder stoelen of banken.

"Niemand omarmt UWP, behalve een klein aantal ontwikkelaars die Microsoft betaalt om UWP te omarmen. Hetzelfde geldt voor de Windows Store in Windows 8.1. Het is een stortplaats voor Android ports naar Windows waar Microsoft voor heeft betaald," zei Sweeny in een interview met GamesBeat.

De CEO heeft meerdere malen z'n zorgen uitgesproken over de geslotenheid van UWP en het feit dat ontwikkelaars een licentie moeten afnemen bij Microsoft om de games te kunnen distribueren waardoor het bedrijf de pc-gamingmarkt naar zich toe kon trekken.

Ommezwaai

De aankondigingen die Microsoft op de MWC deed dit jaar heeft Sweeny veranderd in een ware fan. Alex Kipman, HoloLens-Chef, heeft er gemeld dat er wordt gewerkt aan een open store, web browsing en API surface area/driver model waardoor ontwikkelaar de vrijheid hebben een eigen store te kunnen bouwen.

Sweeny is erg blij met deze aankondiging en laat weten volledige achter Microsoft te staan. "Ik heb het gevoel dat Microsoft echt een nieuw tijdperk ingaat onder Satya Nadella, Alex Kipman, Phil Spencer, en een aantal andere mensen die zich echt inzetten voor het platform als een gezond ecosysteem voor iedereen en zich niet alleen focust op zichzelf zoals je ziet op Facebook of Google," zei hij.

"Ik ben blij dat Microsoft een store heeft op Windows, ik was tegen Microsoft's winkel omdat het bedrijf de Microsoft Store dichttimmerde om concurrerende bedrijven uit te sluiten. Verschillende beperkte versies van Windows, zoals Windows RT, zijn niet meer op de markt zijn, wat een prachtige stap voorwaarts is voor Microsoft. We zijn terug op het punt waar Windows een volledig open platform is voor iedereen waar wij op kunnen vertrouwen en investeren," vervolgt hij.

Hoewel dit mooie woorden zijn, denken wij zelf dat deze ommezwaai ook iets te maken heeft met het feit dat Epic Games inmiddels een eigen game store heeft.