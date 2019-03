Netflix wordt nóg duurder

Netflix test op dit moment nieuwe abonnementsvormen die gepaard gaan met prijsverhogingen voor bestaande abonnementen. Het streamingbedrijf test in Italië hoe gebruikers reageren op verschillende abonnementsvormen. In de eerste vorm is het goedkoopste abonnement (basis) onveranderd, maar zijn de standaard en premium abonnementen duurder. In plaats van 10,99 voor het standaard abonnement en 12,99 euro voor Premium moet dan 12,99 en 17,99 euro betaald worden. Deze prijsstijging is groter dan de wijziging die het bedrijf onlangs doorvoerde in de VS.

De tweede vorm lijkt gunstiger te zijn voor gebruikers, maar dat betekent wel dat alle abonnementsvormen een prijsstijging krijgen. Het basisabonnement gaat dan van 7,99 euro naar 8,99 euro, het standaardpakket van 10,99 naar 12,99 en premium gaat van 12,99 naar 16,99 euro.

Slechts een experiment

Op dit moment zijn deze prijsverhogingen slechts een experiment om te kijken hoe gebruikers daarop reageren. Smartworld merkt op dat als gebruikers de nieuwe prijzen voor zich zien en daarop klikken om een abonnement te nemen, zij alsnog de oude prijzen voorgeschoteld krijgen.

Netflix zegt dit soort experimenten uit te voeren om de beste prijs/kwaliteitverhouding te kunnen leveren. "We testen iets andere prijzen om beter te begrijpen hoe onze consumenten Netflix waarderen. Niet iedereen zal deze test zien en het is mogelijk dat we deze prijzen nooit verder dan de test toepassen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat Netflix altijd een hoge kwaliteit-prijsverhouding heeft."

Toch houden gebruikers hun hart vast omdat het bedrijf onlangs zonder aankondiging de prijzen voor Amerikaanse klanten verhoogde.

Blijf jij bij Netflix als de prijs nog verder stijgt?

