De 5 beste Netflix-alternatieven

Amazon Prime

Amazon geeft gebruikers nu al een paar jaar de mogelijkheid in te schrijven voor Amazon Prime. Een dienst die je niet alleen allerlei voordeeltjes geeft (zoals gratis verzending) en grote kortingen op verschillende producten, maar je ook gebruik laat maken van de videodienst, Prime video.

Hoewel Amazon tegenwoordig bereikt kan worden via een Nederlands web-adres, zullen de meeste producten op die website worden aangeboden en verzonden vanuit Duitsland. Het Duitse aanbod is echter kleiner dan het aanbod vanuit het Verenigd Koninkrijk en daarom wordt er door Nederlandse gebruikers ook veel besteld vanaf Amazon.co.uk in plaats van Amazon.de of Amazon.nl. De gebruikersaccounts zijn uitwisselbaar dus het maakt niet uit op welke site je je ooit hebt ingeschreven of op welke site je je aanmeldt voor Prime. Vind je het makkelijker om je aan te melden via de Engelse website klik je hier. Doe je het liever via de Duitse site, klik dan hier.

Deze dienst kan gezien worden als een concurrent van Netflix en biedt veel verschillende films en series aan. Daarnaast maakt Amazon, net als Netflix ook eigen producties. Naast Prime Video, heeft Amazon ook een eigen muziekdienst genaamd Prime Music waar je, net als bij Spotify, muziek kan streamen.

Ten slotte krijg je als Prime-lid ook een volledig abonnement op de game videostreamingdienst, Twitch. Je kan dan gebruik maken van alle premium-features van de streamingdienst en bepaalde games gratis spelen. Prime-lid worden kost je 5,99 euro per maand en is daarmee ook nog eens goedkoper dan Netflix. Bovendien krijg je voor dat geld direct toegang tot de hoogste resolutie video's (tot 4K), kunnen er drie accounts tegelijk ingelogd zijn en naar series/films kijken en heb je ondersteuning voor HDR (allemaal dingen waar je bij Netflix extra voor moet betalen). De dienst heeft apps voor smart tv's, spelcomputers, smartphones en plugins. Je kan de dienst 30 dagen gratis proberen.

