Microsoft's nieuwe Edge lijkt wel héél erg op Chrome

Microsoft bevestigde enkele maanden geleden dat het werkt aan een nieuwe webbrowser die Edge moet vervangen in Windows 10. Deze browser is gebaseerd op Chromium.

Nieuwssite Neowin heeft enkele screenshots weten te bemachtigen en gedeeld met de wereld. Het eerste dat opvalt is dat deze nieuwe browser wel heel veel weg heeft van Google Chrome. Er zijn wel wat elementen van Edge overgeheveld naar deze nieuwe browser, maar het overgrote deel lijkt (niet verrassend) van Chromium te komen: de opties om al je tabbladen te zien en de huidige openstaande tabbladen opzij te zetten zijn verwijderd. Iets dat in Edge nog wel aanwezig is en aan de rechterkant van de adresbalk kan je je extensies vinden, evenals je profielfoto, vergelijkbaar met hoe Chrome eruit ziet. Daarnaast zijn alle verwijzingen naar Google's zoekmachine vervangen door Microsoft;s eigen zoekmachine, Bing en de eigen extensie-store is toegevoegd.

Vroeg stadium

Hoewel het geen verrassing zou moeten zijn dat Microsoft's nieuwe browser op die van Google lijkt, hadden gebruikers toch verwacht dat er wat meer verschil zou zijn tussen die twee browsers. Aan de andere kant, Microsoft's nieuwe browser is nog niet af, dus het is veel te vroeg om conclusies te trekken. Het uitlekken van de screenshots houdt de gemoederen in elk geval goed bezig.

Het is nog niet duidelijk wanneer de aangepaste browser uit komt en hoe deze gaat heten.





Voor meer screenshots kan je terecht bij Neowin.