Gebruikers houden hardnekkig vast aan Windows 7

In tegenstelling tot wat normaal gebeurt, verloor Windows 10 in het laatste jaar van Windows 7 de meeste gebruikersaantallen sinds maart vorig jaar en dat schetst een verwarrend en verontrustend plaatje. Windows 7 pakte er zelfs actieve gebruikers bij in februari, waardoor de afname die we eerder nog zagen met het pensioen in zicht ongedaan is gemaakt.

10 daalt, 7 stijgt

Windows 10 daalde een beetje naar een totaalaandeel van 40,3 procent van alle computers (dus ook macOS, Linux en Chrome OS - hoewel Windows samen goed is voor 87 procent van alle desktopcomputers ter wereld) en 46,1 procent van alle Windows-pc's.

Windows 7 steeg met een opvallende 1,2 procentpunten om terug te keren naar een eerder niveau: 38,4 procent van alle computers en 43,9 van alle Windows-pc's. Windows 10 behoudt dus wel zijn voorsprong, maar die is kleiner geworden. Het reeds lange tijd gepensioneerde Windows XP kleeft nog op 3,3 procent van alle computers (3,8 procent van het Windows-segment).

Wereld op z'n kop

Kortom, het was een zootje afgelopen maand. Windows 10 had moeten groeien, maar deed dat niet. Windows 7 en zelfs Windows XP hadden verder moeten afnemen, maar dat was niet het geval. Windows als geheel binnen de desktopcomputermarkt nam de laatste tijd af, maar vorige maand nam zijn relatieve aandeel juist toe.

