Microsoft's Calculator is vanaf nu open source

De applicatie is geschreven in C++ en bevat meer dan 35.000 regels code. Microsoft zegt dat ontwikkelaars bugs kunnen fixen, unit-tests kunnen doen en nieuwe features toe kunnen voegen. Dat gaat op dezelfde manier als elke andere applicatie.

"Als je wilt weten hoe verschillende onderdelen van de Calculator-app werken, eenvoudig rekenmachinelogica of UI wilt integreren in je eigen applicaties, of direct bij wilt dragen aan iets dat in Windows wordt geleverd, dan kan dat nu. Calculator zal aan alle gebruikelijke tests, compliance, beveiliging, kwaliteitsprocessen en Insider-integratie worden onderworpen, net als bij onze andere applicaties," aldus Microsoft.

Gebruikers die met de code aan de slag willen moeten een computer hebben waar Windows 10 versie 1803 of nieuwer op draait in combinatie met de nieuwste versie van Visual Studio (de gratis community editie is voldoende). Daarnaast moet de Universal Windows Platform Development, het C++ Universal Windows Platform tools component en de nieuwste Windows 10 SDK aanwezig zijn op het systeem.

De broncode kan hier worden gedownload.