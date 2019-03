Test je échte 4G-signaalsterkte op de iPhone

Soms zie je twee streepjes bij de signaalsterkte, maar duurt het nog steeds erg lang tot een website wordt ingeladen. Soms heb je vier streepjes, terwijl een vriend op hetzelfde netwerk en die naast je zit er maar twee heeft. We zijn gewend om onze sterkte te beoordelen aan die streepjes in de bovenhoek van het toestel, maar eigenlijk zeggen die niks.

Ze zijn namelijk willekeurig en geen weergave van een echte schaal. Ja, meer streepjes zou een sterker signaal moeten betekenen, maar iedere fabrikant bepaalt zelf hoeveel van deze streepjes welke sterkte weergeven en daardoor verschilt dit per model.

Ware schaal

Als je de échte sterkte wilt weten op een niet-arbitraire schaal, dan moet je kijken naar de signaalsterkte die wordt gemeten in decibels (dB). Op de iPhone kun je deze cijfers inzien via een verborgen menu. Je vindt dit dus niet in de instellingen, maar moet een aparte handeling verrichten. We laten je zien hoe dat werkt.

Dit menu is gewijzigd in iOS door de jaren heen, maar de volgende stappen zouden moeten werken op de momenteel gangbare versies iOS 12 en iOS 11. Ten eerste moet je je wifi uitschakelen als je het menu Field Test wilt activeren. Je kunt dat doen via het Bedieningspaneel dat je van onder naar boven schuift, of via de Instellingen-app.