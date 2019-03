Microsoft blokkeert Firefox en Opera voor Skype for web

Skype for web werkte tijdens de previewface ook al niet met andere webbrowsers dan Edge en Chrome, maar gebruikers hoopten nog dat dit zou veranderen als de dienst officieel wordt gelanceerd. Er is echter niks veranderd Skype for web werkt nog steeds niet. "Browser not supported" is de foutmelding die Firefox en Opera-gebruikers te zien krijgen als zij naar de webpagina navigeren.

Martin Brinkmann van Ghacks testte de dienst ook op Vivaldi en Brave, waar Skype wel op werkte. Het verbaast Brinkmann vooral omdat al deze browsers (behalve Firefox) zijn gebaseerd op Chromium. Het wijzigen van de Agent string heeft in elk geval geen effect, dat betekent dat er waarschijnlijk meer aan de hand is of dat Microsoft erg veel moeite heeft gedaan concurrerende browsers te blokkeren.

Microsoft zegt zelf dat in een blogpost dat de dienst werkt in Edge en Chrome onder Windows en macOS, Linux wordt niet genoemd, maar het lukte ons wel om onder Linux van de dienst gebruik te maken.

Gebruikers die toch willen Skypen, maar geen gebruik (willen) maken van Chrome kunnen de desktop versie downloaden.