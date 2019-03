Dit is de eerste feature die Microsoft van Edge naar Chrome brengt

De eerste feature die Microsoft heeft toegevoegd is smooth scrolling. Het vloeiend scrollen van webpagina's is iets dat Edge al enige tijd kan en andere browsers moeten missen.

"We hebben vastgesteld dat de gemiddelde scrolbalk bijna twee keer zoveel latency heeft tijdens het scrollen in Chrome vergeleken met EdgeHTML en dit is nog erger op zware sites. We schrijven dit voornamelijk toe aan de EdgeHTML functie voor off-thread scrollbar slepen. Door ook de hoofddraad in Chrome te vermijden, geloven we dat we de prestaties van het scrollen meer in lijn kunnen brengen met wat we in EdgeHTML waarnemen," aldus Microsoft.

De feature zal hierdoor hoogstwaarschijnlijk ook terecht komen in andere op Chromium gebaseerde browsers.