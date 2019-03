De beste portable-tools voor op je USB-stick

Een goede collectie draagbare programma's behoort in de handen van elke geavanceerde PC-gebruiker. Je kan de programma's op een USB-stick plaatsen en gebruiken op elke PC of ze opslaan op je datapartitie en ze onafhankelijk van je systeem gebruiken.

Een van de voordelen van draagbare tools is dat ze geen wijzigingen aanbrengen aan je Windows-systeem. Ze laten noch in het startmenu, noch in het register sporen na. Je kan er dus absoluut zeker van zijn dat de programma's je systeem niet belasten. Er is slechts enige schijfruimte nodig voor de tools.

Hoewel de programma's zichzelf niet vereeuwigen in het Windows-register met configuratie-instellingen, onthouden ze nieuwe instellingen. Voor dit doel maken de meeste tools een eenvoudig configuratiebestand in tekstformaat in hun eigen programmamap.

Dit is echter alleen mogelijk als de tools op een beschrijfbaar medium worden opgeslagen. Als je een USB-stick met geactiveerde schrijfbeveiliging hebt, mislukt het maken van het configuratiebestand.

Veiligheid: Er is echter een klein nadeel aan de draagbare gereedschappen. Programma-updates zijn mogelijk alleen met vertraging beschikbaar. Dit betekent dat veiligheidslekken in de draagbare versies langer zonder update kunnen blijven. Veel van de draagbare tools bieden immers een interne updatefunctie die de beschikbare patches laadt.

Uit de enorme hoeveelheid draagbare tools hebben we tien topprogramma's geselecteerd die in geen enkele toolcollectie mogen ontbreken.

