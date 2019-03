Zo kloon je een harde schijf met Windows 10

Er is een aantal redenen te bedenken waarom je een harde schijf zou willen kopiëren. De eerste en meest voor de hand liggende is dat je een back-up hebt, zodat je weer snel verder kunt als de primaire schijf faalt. Een tweede reden is dat je een upgrade uitvoert van een traditionele HDD naar SSD en/of van een grotere naar een kleinere schijf.

In al die gevallen is het handig om een kloon van de originele schijf te maken om over te brengen naar de nieuwe. Er zijn verschillende manieren om dit te doen en we kijken naar een aantal opties, inclusief de manieren om het gratis te doen.

Kan Windows 10 zelf een schijf klonen?

Nee. Microsoft heeft geen tool toegevoegd aan zijn besturingssysteem om een exacte kopie van de Windows-schijf te maken. Je kunt bestanden kopiëren van een schijf naar de andere, maar dat is niet hetzelfde, vooral als je te maken hebt met een Windows-installatie. Een kloon bevat de hele schijf: alle gegevens inclusief de dingen die je niet ziet (zoals de partitietabel en verborgen partities).

Een kloon kun je maken met speciale software of gespecialiseerde hardware. We beginnen op de volgende pagina met een stukje hardware om een kloon te maken.