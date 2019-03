5x hedendaagse tech in futuristische scifi

SQL in Star Trek, MS-DOS in Robocop, Intel in Gundam Wing en meer.

Denk voor antieke dingen in futuristische films bijvoorbeeld aan de rokers in de Foundation-trilogie of de faxen aan de muur in Back to the Future II. Sciencefiction probeert in de regel ook niet de toekomst te voorspellen, maar door te trekken wat we vandaag de dag doen of om vergelijkingen te maken met hedendaagse issues.

Daarom kun je verwachten dat Black Mirror over enkele decennia behoorlijk gedateerd aan zal voelen: niet omdat het programma er per se naast zit qua toekomstbeeld, maar omdat de afleveringen iets proberen te vertellen over dit decennium. Maar oude scifi levert vaak leuke plaatjes van een tijdsbeeld op. Met dat in het achterhoofd: vier grappige voorbeelden die gedateerd aanvoelen.

1. MS-DOS in Robocop

Paul Verhoevens Robocop (1987) speelt zich af in een nabije toekomst waarin criminaliteit in autoproductiehoofdstad Detroit zo de spuigaten is uitgelopen dat gewone politiemensen het niet meer konden bolwerken. Koppel dit gegeven aan een politie-apparaat dat in handen is van een multinational die allerlei twijfelachtige 'consumentenproducten' uitrolt en je ziet wat Robocop weinig subtiel maar effectief probeert de bekritiseren.

In de scène dat Alex Murphy wordt herbouwd en meerdere malen wordt opgestart, zie je allerlei verwijzingen naar bestanden als config.sys, autoexec.bat, maar ook command.com, de opdrachten-shell van MS-DOS (zie 00.43 in de onderstaande video). Inderdaad, in deze dystopische toekomst gebruiken we nog steeds DOS.