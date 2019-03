De 4 beste opschoon-apps voor de Mac

Je Mac in topconditie houden kan na verloop van tijd moeilijk zijn omdat je computer langzaam volloopt met digitale rommel. Gelukkig is er een schat aan tools beschikbaar om dit te verhelpen en je iMac of MacBook weer in orde te krijgen. We hebben de beste tools voor je op een rijtje gezet.

Eerst een waarschuwing. Terwijl normaal gesproken het feit dat een app in de Mac App Store staat, zou betekenen dat het zwaar door Apple is doorgelicht en daarom als veilig kan worden aanraden, is er een geval geweest van een app, specifiek een app die wordt gebruikt voor het schoonmaken van je Mac, die gegevens van machines steelt.

De app, Dr. Cleaner, bleek gegevens van Macs te verzamelen en naar een specifiek adres te sturen. Apple heeft deze gegevens sindsdien uit de winkel verwijderd. We raden iedereen die Dr Cleaner gebruikt hiermee te stoppen en de app te deinstalleren.

Deze applicatie moet je dus niet gebruiken