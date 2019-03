CorelDRAW keert terug naar de Mac

De software is weggeweest sinds 2001.

Hoewel het behoorlijk laat is, is de terugkeer van de grafische vormgeving van de Canadese firma een welkome uitbreiding van grafische software voor Apple's Mac. De software werd in 2001 niet langer meer ondersteund voor Apple's besturingssysteem.

Corel, die samen met Apple aan het project werkte, zei dat het twee jaar duurde om de Mac-versie te ontwikkelen. |Het aantal features zijn gelijk, inclusief de mogelijkheid CorelDRAW-bestanden te openen die in oude versies van de suite op de Mac zijn gemaakt.

Corel heeft zich in de release strikt gehouden aan de Human Interface Guidelines van Apple. Dit betekent dat je in een vertrouwde Mac-omgeving blijft wanneer je de software gebruikt, wat verfrissend is gezien de enigszins unieke UI die je elders tegenkomt.

Deze diepgaande platformondersteuning strekt zich uit tot ondersteuning van Mojave's Dark Mode en de Touch Bar op MacBook Pro.