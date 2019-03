Private Internet Access: betaalbare VPN, prima dienst

Als je de nieuwe app van Private Internet Access opent, krijg je nu een simpel venster te zien rechtsonder in het scherm. Dat zit vastgemaakt en je kunt hem niet verslepen. Dat is niet echt een designkeuze waar ik persoonlijk van houd, aangezien je behoorlijk vast zit aan de plaatsing, maar het is geen slechte keuze omdat het zo goed is georganiseerd.

Bovenin staat een grote aan/uit-knop en daaronder zie je een indicatie van waar je gekozen locatie zich bevindt. Als je hierop klikt, zie je een van de 33 landen waar je een server kunt kiezen. Als er meerdere locaties beschikbaar zijn, zie je een pijltje omlaag aan de linkerkant die alle opties weergeeft. Door erop te klikken kun je hem invouwen en het venster overzichtelijker maken.