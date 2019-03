6 tips en trucs voor Samsung's nieuwe One UI

Als je Galaxy S9 onlangs is bijgewerkt of als je van plan bent om een S10 te kopen, dan moet je kennismaken met de One UI van Samsung. Dit is een complete revisie van de Samsung Experience 9.5; het brengt een stijlvolle interface, herontworpen apps, en een gloednieuwe filosofie met de nadruk op slimme en snelle interacties. Wij laten je zien hoe je het snelst overweg kan met deze nieuwe interface.

Schakel Gesture navigation in

De belangrijkste verandering in One UI is de toevoeging van gesture-navigatie. Samsung is een andere weg ingeslagen dan Google of Apple en het bedrijf heeft in principe de navigatiebalkknop omgezet in gestures: Veeg van links naar boven om je recente apps te zien, veeg van het midden omhoog om naar huis te gaan, en veeg van rechts naar boven om terug te gaan. Het is een eenvoudig, slim systeem, maar wanneer je een upgrade uitvoert, wordt het standaard uitgeschakeld. Als je deze manier van navigeren wilt inschakelen, ga je naar Instellingen > Weergeven en selecteer je Navigatiebalk.

In dit menu zie je twee opties voor het type navigatie: knoppen en fullscreen gestures. Tik op de cirkel naast de gestures en de bekende knoppen op de navigatiebalk veranderen in drie dunne lijnen aan de onderkant van het scherm die aangeven waar je kunt vegen. Als je je er eenmaal vertrouwd mee bent, kun je het commando uitvoeren en de strepen helemaal uitzetten door de Gesture hints uit te vinken.