Wat is het verschil tussen Apple's Night Shift en True Tone?

True Tone is een feature die het omgevingslicht monitort en zowel de helderheid als de kleurtemperatuur van het scherm aanpast om het aan te passen op het licht in de omgeving zodat beelden er natuurlijker uit zien. Het is een subtiel effect, maar is rustiger voor ogen die lange tijd naar een oplichtend scherm staren.

Deze feature werd in 2016 geïntroduceerd op de 9.7 inch iPad Pro. Hij is ook toegevoegd aan alle iPhones sinds de iPhone 8, alle latere iPad Pro's en is zelfs overgestapt op Apple's desktop met alle MacBook Pros sinds 2018. Om True Tone in te schakelen op je iPhone of iPad ga je naar Instellingen > Beeldscherm en helderheid en zet je het schuifje op groen.

Night Shift is op een aantal gebieden een voorloper van True Tone, aangezien het verscheen in iOS 9.3, maar vereist geen speciale sensoren of schermtypes. True Tone maakt de kleuren warmer in de meeste omgevingen en je kunt dat zien als een slimme variant van Night Shift. Maar Night Shift is een versie waar je meer controle hebt over de kleurtemperatuur.