Microsoft is slim bezig door eigen software af te kraken

Dit is een baanbrekende marketingtechniek met een heel bijzonder insteek: Microsoft benadrukt in een serie video's dat Office 2019 oud, lomp, traag en moeilijk te gebruiken is. Dat klinkt als een bizarre tactiek, nietwaar? Maar nee, het is een volstrekt logisch plan. Microsoft zegt niet dat je Office 2019 niet moet gebruiken, maar zaait voldoende twijfel voor mensen die nog niet hebben besloten om toch maar over te stappen op Office 365.

Office 2019 versus Office 365 in het kort

Office 2019 is de versie van de software met een permanente licentie. Net als je van vroeger gewend bent, betaal je eenmalig en ben je dan voor eeuwig in het bezit van de software. Je krijgt geen nieuwe grote features tot de volgende versie wordt uitgegeven, meestal na een jaar of drie. Je hebt hem voor één pc en prijzen variëren nogal, van 149 euro voor Studenten en Thuisgebruik tot 299 euro voor de krachtigere versie Thuisgebruik en Zelfstandigen, alsmede een hoop verschillende prijzen voor zakelijke versies.

Office 365 daarentegen is een versie met abonnement. Je krijgt daarvoor doorlopend updates en features die je niet in de standalone versie van Office krijgt, zoals samenwerken met collega's in Excel, ontwerptools Designer en QuickStarter voor PowerPoint en meerdere slimme bewerkingstools voor Word. De prijs hiervan varieert ook, afhankelijk van de versie en voor hoeveel werkstations je het wilt gebruiken, bijvoorbeeld 69 euro per jaar voor Office 365 Personal, 99 voor Home en verschillende prijzen voor zakelijke versies.

Prijsverschil

Als je deze prijsverschillen op papier zet, zie je meteen dat Microsoft veel meer verdient aan gebruikers die een abonnement nemen op Office 365 dan mensen die Office 2019 kopen. Gebruik Office 365 Home vijf jaar lang en je betaalt 495 euro, gebruik Office 2019 voor Studenten en Thuisgebruik en je betaalt 149 euro.