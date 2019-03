De Kodi Foundation gaat vol voor Linux

"Het leek voor ons vanzelfsprekend om mee te doen, gezien het feit dat we sterk geloven in de voordelen van open-source software."

"Wij zijn ervan overtuigd dat open source de beste manier is om geweldige dingen te bereiken. Dat was, en is nog steeds, wat Kodi vooruithelpt. Sinds XBMC, waar dit project is gestart, heeft een kleine groep gelijkgestemden met verschillende achtergronden samengewerkt om een doel te bereiken, gebruik makend van elkaars verdiensten en talenten."

"Dat leidt tot echte innovatie. Innovatie die niet mogelijk zou zijn als de codebasis van Kodi gesloten zou zijn. Innovatie die niet mogelijk zou zijn als de doelstellingen beperkt zouden zijn door de bedrijfsvisie en de toewijzing van middelen," aldus Cris Silva van Kodi.

De Kodi Foundation zet al jaren in op het ontwikkelen van de open source mediacenter software waardoor deze stap bijna logisch is. Deze stap zal de software in elk geval nog populairder maken.

