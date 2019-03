Windows 10-bug uit 2018 zorgt voor uitrolproblemen in april

Het is onduidelijk hoe Microsoft hier mee om zal gaan. Het probleem is terug te voeren naar een debacle eind vorig jaar. De softwaremaker was na een documentenvernietigende bug genoodzaakt de uitrol van de versie te stoppen. Na een lange stilte werd afgelopen januari versie 1809 alsnog uitgerold naar gebruikers.

1809 loopt achter

Volgens AdDuplex, een Litouws bedrijf dat metingen verricht via duizenden Windows Store-apps, was Windows 10 versie 1809, oftewel 'October 2018 Update' eind februari op slechts 21 procent van de Windows 10-systemen geïnstalleerd. Dat is minder dan een vierde van de gebruikers die de tweede update uit 2017 draaien, wat 85 procent is. Versie 1709 is dezelfde upgrade een jaar eerder, met dezelfde uitroltijdlijn als 1809.

Windows 10 1809 werd officieel uitgerold op 2 oktober 2018, maar binnen enkele dagen kwamen er meldingen van dataverlies en trok Microsoft de update terug. Het probleem was blijkbaar een nieuwe mappenstructuur die bestaande mappen overschreef met een lege inhoud. Dat deed zich niet zo heel vaak voor, maar naar schatting 1500 boze klanten is genoeg om aan de rem te trekken.

Vertragingen

Het bedrijf begon meteen met het testen en herschrijven van de build, maar repte verder met geen woord over de status, waardoor gebruikers lange tijd in het ongewisse bleven. Zes weken later, op 13 november, kondigde Microsoft aan dat de update weer beschikbaar was. Maar automatisch uitrol startte pas veel later, namelijk op 16 januari 2019.