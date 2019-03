Microsoft laat Windows 7 virtueel voortbestaan

Microsoft is deze week begonnen met het uitrollen van een update voor Windows 7 die gebruikers meldt dat het binnenkort over en uit is voor Windows 7 en dat zij moeten upgraden naar Windows 10. Het oude besturingssysteem zal in 2020 niet langer worden ondersteund door Microsoft.

Gebruikers die toch langer met het besturingssysteem willen werken, kunnen dit oplossen door extra ondersteuning bij te kopen. Microsoft heeft daar nu de optie aan toegevoegd Windows 7 als virtuele desktop te gebruiken in Azure. Deze versie zal gratis up to date worden gehouden tot 2023.

Gratis testen

Microsoft gaf een select groepje gebruikers en bedrijven al de mogelijkheid deze virtuele omgeving te testen en het bedrijf maakt deze optie nu beschikbaar voor iedereen.

"Vandaag gaan we naar de volgende fase en kondigen we de publieke preview van Microsoft Windows Virtual Desktop aan. Nu hebben alle klanten toegang tot deze service, de enige service die vereenvoudigd beheer, een multi-sessie Windows 10 ervaring, optimalisaties voor Office 365 ProPlus en ondersteuning voor Windows Server Remote Desktop Services (RDS) desktops en apps levert," aldus Julia White en Brad Anderson van Microsoft. "Met Windows Virtual Desktop kan je binnen enkele minuten je Windows desktops en apps op Azure implementeren en schalen en genieten van ingebouwde beveiliging."

Je kan de dienst hier gratis proberen.

In de onderstaande video legt Microsoft uit hoe het werkt.