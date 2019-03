Je kan weer Netflixen op je geroote smartphone

Als je een Android-apparaat hebt met een onvergrendelde bootloader of een geroot besturingssysteem, zal het je zijn opgevallen dat Netflix sinds 2017 niet langer meer te vinden is in de Play Store. Zelfs als je de app al eerder op je toestel hebt staan en deze probeert bij te werken, zal Google's appwinkel zeggen dat er geen compatibele versie van de app beschikbaar is voor jouw toestel.

DRM

Dit is iets wat Netflix in 2017 bewust heeft gedaan na het toevoegen van de Widevine DRM-module van Google. "Met onze laatste 5.0 release vertrouwen we nu volledig op de Widevine DRM van Google; daarom zullen veel apparaten die niet door Google zijn gecertificeerd of zijn aangepast niet meer werken met onze nieuwste app en zullen die gebruikers de Netflix app niet langer zien in de Play Store zien," liet Netflix destijds weten aan Android police.

Netflix kwam gebruikers wel tegemoet door op de ondersteuningspagina uit te leggen hoe (en waar) de app kan worden gedownload en handmatig, buiten de store om alsnog kan worden geïnstalleerd, iets dat indruist tegen de adviezen van veel beveiligingsexperts.

Elke keer als er een update beschikbaar was (en de app meldt dat) wordt er wel automatisch verwezen naar de Play store waar gebruikers vervolgens niks kunnen beginnen omdat de incompatibiliteitsmelding toet in het eten gooit. Tot afgelopen weekend...

Terug van weggeweest

Gebruikers melden op verschillende plekken dat Netflix opeens weer beschikbaar is in de Play Store ondanks hun toestel nog steeds is geroot of een unlocked bootloader hebben. Hierdoor kunnen veel gebruikers hun oude, gesideloade-app weer netjes bijwerken naar de nieuwste versie van Netflix.

Het is nog niet duidelijk of dit een fout is van Netflix (en gebruikers hier dus tijdelijk van kunnen genieten) of dat Netflix de blokkade bewust heeft opgeheven. Netflix heeft in elk geval nog niet gereageerd.





Is Netflix (weer) zichtbaar in de Play store voor jou? (op je toestel zonder bootloader of root) Ja, ik kan 'm weer bijwerken of downloaden Nee, nog steeds niet zichtbaar of incompatible