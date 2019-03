Dit is de eerste plug-in van Microsoft voor Chrome-Edge

De nieuwe op Chromium gebaseerde browser van Microsoft is nog niet officieel uit, maar de eerste plug-in is al wel beschikbaar in de Microsoft Store. De plug-in, genaamd Microsoft Edge Insider, moet gebruikers helpen de nieuwe webbrowser te testen en ze op de hoogte houden van de laatste Edge-aankondigingen, features, problemen en fixes.

"Microsoft Edge Insider is de officiële extensie voor Microsoft Edge voor Microsoft Edge Insiders."

"Deze extensie plaatst een pictogram op de Microsoft Edge-werkbalk die meldingen ontvangt over de nieuwste Microsoft Edge-berichten, functies, bekende problemen en vaste problemen."

"Microsoft Edge Insider kan ook bureaubladmeldingen geven over belangrijke kwesties," Zo valt te lezen in de appwinkel van Microsoft.

Uitgelekt

Hoewel de nieuwe browser nog niet officieel beschikbaar is, lekte deze afgelopen weekend wel uit waardoor gebruikers er stiekem alvast mee aan de slag konden. Het uitkomen van de plug-in lijkt er in elk geval op dat de browser zelf waarschijnlijk binnenkort door Microsoft zelf wordt uitgegeven.

Microsoft wil verder nog niks zeggen over de nieuwe webbrowser dus dat wordt nog even afwachten. Op de plug-in-pagina wordt in elk geval al wel gemeld dat deze extensie voor Insiders is die in de "canary", "dev", en "beta"-kanalen zitten.