IVPN: Snelste VPN ondersteunt nu WireGuard

Als je je verdiept in VPN's hoor je uiteindelijk wel een keer over WireGuard, een nieuw VPN-protocol dat hoge snelheden zou afleveren, terwijl het eenvoudig te implementeren is. Maar om het te proberen heb je een Unix-achtig besturingssysteem nodig, bijvoorbeeld macOS of Linux, moet je een VPN-dienst vinden die WireGuard ondersteunt en het configureren via de commandline.

Dat veranderde vorig jaar toen IVPN WireGuard implementeerde als bèta-optie in zijn macOS-app. IVPN waarschuwt dat het protocol nog steeds in ontwikkeling is en dat je het niet moet gebruiken, tenzij je in een testscenario zit of in eentje waar beveiliging niet van kritiek belang is. Ondanks dat is het protocol beschikbaar en makkelijk te gebruiken, dus we namen een kijkje wat IVPN biedt.

We hebben IVPN onlangs nog uitgeroepen tot een van de zeven beste diensten van 2019, vanwege zijn snelheid: IVPN kwam daarbij als beste uit de bus. Lees in dit artikel meer over de dienst en andere VPN's die allemaal iets bieden waarmee ze zich onderscheiden van de rest. Het artikel dat je nu leest, kun je zien als een update vanwege WireGuard.





Het hoofdkantoor van IVPN staat in Gibraltar en de site noemt zijn bestuur en team dat verspreid is over Europa. Zulke transparantie vinden we een goed begin. Het privacybeleid van IVPN belooft dat er geen logs worden opgeslagen van je internetgebruik. Wat je wel nodig hebt om lid te worden, is een e-mailadres (bij sommige diensten is dat niet eens nodig).

De interface is erg simpel en doet denken aan ExpressVPN. Het hoofdvenster bevat een soortgelijke grote knop om te verbinden en bovenop zie je de naam van het huidige wifi-netwerk waarmee je bent verbonden. Die kun je hier inschakelen als vertrouwd (wat alleen van belang is als je IVPN zodanig hebt ingesteld dat het automatisch verbindt via onvertrouwde netwerken).

Als je IVPN gebruikt, krijg je de volgende opties onder normale omstandigheden:

Versleuteling: AES-256-GCM

Authenticatie: AES-256-GCM

Handshake: TLS (4096 bit, SHA-256) met een 4096-bit DH-algoritme

Met WireGuard:

Versleuteling: 256-bit ChaCha20

Authenticatie: 128-bit Poly1305

Handshake: 128-bit Curve25519 - ECDH algoritme met het Noise Framework





Onderaan het scherm zie je opties voor multi-hop VPN-verbindingen en een optie om een land te selecteren. Als je op deze knop klikt, komt er een lijst van landen tevoorschijn. Naast elk land zie je in rood, geel of groen bolletje dat aangeeft of een bepaalde verbinding een goede optie voor je is. Daarnaast geeft het de pingtijd van elke server om de beste te vinden in het land waar je naar wilt verbinden.

IVPN heeft 27 landen met 57 servers, maar als je WireGuard gebruikt zijn dat 7 landen met 11 servers. Als je WireGuard wilt proberen, schakel je de optie in onder Settings > Connection > VPN Protocol. Het instellingenscherm vind je door op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van het hoofdvenster te klikken, of via de menubalk.





Een laatste feature waar we het over moeten hebben is de Firewall, wat de aanpak van de dienst is om een killswitch te leveren. Hij opereert los van de IVPN-app. De makers zeggen dat dit een effectievere bescherming is van je daadwerkelijke IP-adres mocht de verbinding falen, dan wanneer het ingebouwd is.

In onze prestatietests was IVPN snel met zowel OpenVPN als WireGuard. Op OpenVPN zagen we de beste snelheden, met ongeveer 44 procent van de basissnelheid in prestaties van vijf regio's (Duitsland, het VK, de VS, Japan en Australië). WireGuard kreeg ongeveer 36 procent, wat wellicht te verwachten is gezien het feit dat het in bèta verkeert. Ondanks dat behaalde OpenVPN en WireGuard voor iedere locatie prima snelheden.

IVPN kost 100 dollar op jaarbasis. Dat is aan de prijzige kant, daar de meeste high-end VPN's rond de 80 dollar per jaar kosten en de doorsnee VPN richting 60 per jaar gaat. Als je een kwartaalabonnement neemt kom je op 40 dollar te zitten en een maandelijks abonnement is een verbijsterende 15 dollar per maand.

Dat is veel geld voor de gebruikelijke vijf apparaten-limiet. En er zijn weinig extra's, bijvoorbeeld garanties dat je Netflix kunt gebruiken of een adblocker. IVPN rechtvaardigt de prijs door te stellen sneller te zijn en betere ondersteuning te bieden, terwijl goedkoper concurrenten vaak te veel klanten op hun servers hebben, waardoor de prestaties worden verlaagd.

Dat vind ik niet echt een geloofwaardig argument, aangezien ik goedkopere opties heb gezien met soortgelijke ondersteuning, maar de snelheden van IVPN zijn erg goed. Dit is een prima en heel snelle optie om WireGuard te proberen zonder de commandline te hoeven gebruiken.

