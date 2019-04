Microsoft haalt ebooks uit de appstore

Gebruikers kunnen hun ebooks nog lezen tot juli dit jaar en daarna is het over en uit. Gemaakte aantekeningen zullen verdwijnen, maar als je voor 2 april aantekeningen hebt geplaatst, krijg je 25 dollar extra schadevergoeding. Pre-orders worden automatisch geannuleerd en het geld dat daarvoor is gereserveerd wordt niet afgetrokken. Lokaal opgeslagen ebooks in Edge worden automatisch verwijderd.

Microsoft stuurt gebruikers nog een e-mail met extra details hoe zij hun geld terug kunnen krijgen.