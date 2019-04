Je kan nog maar een maandje Instagrammen op je Windows Phone

Gebruikers met een Windows 10-mobile apparaat die inloggen op Instagram krijgen sinds kort de melding dat de ondersteuning van de app stopt. Gebruikers kunnen de software tot 30 april gebruiken en daarna is het over en uit. Instagram raadt gebruikers aan de standaard webbrowser te gebruiken of te switchen naar Android of iOS.

Het is niet zo heel vreemd dat Instagram de handdoek in de ring gooit. Microsoft ondersteunt Windows 10 Mobile tot het einde van het jaar. Gebruikers die echt niet via de browser willen werken, kunnen gebruik maken van een 3rd party client als 6Tag of Winsta.