7 manieren om Photoshop te krijgen

De lancering van Adobe Creative Cloud in 2013 betekende de verschuiving van het bedrijf naar een cloud-gebaseerde software-as-serviceprovider, wat betekent dat je niet langer standalone versies van het programma zoals Photoshop CS5 of CS6 kunt installeren.

Er zijn echter een paar manieren waarop je Photoshop op je machine kunt laten draaien - inclusief een gratis proefversie. Je kunt ook korting krijgen als je student bent of aangesloten bent bij een onderwijsinstelling. Tot slot, als je geen gedoe wilt, kun je ook een zeer oude versie van Photoshop gratis downloaden.

Liever op zoek naar alternatieven? Lees dan dit artikel

Photoshop CC Fotografie-lidmaatschap

Om de laatste versie van Photoshop te krijgen, heb je Adobe Creative Cloud nodig. Een Creative Cloud abonnement betekent dat je ofwel elke maand een bedrag betaalt of een vast bedrag voor een jaar. Dit belooft voortdurende toegang tot updates zonder extra kosten.

Je hoeft echter niet alle Adobe CC programma's in één keer te kopen. Als je alleen Photoshop nodig hebr, kan je je abonneren op het fotografie-lidmaatschap, dat een paar opties heeft, afhankelijk van hoeveel cloudopslag je nodig hebt.

Fotografie-lidmaatschap (20GB opslagruimte)

Het 20GB fotografie-lidmaatschap omvat Lightroom CC, Lightroom Classic CC, Photoshop CC en 20GB aan cloud-opslag. Er zijn een aantal abonnementssoorten beschikbaar:

Je kan je abonneren op een jaarabonnement voor 12,09 euro per maand. Of je kan een vast bedrag van 144,33 euro betalen voor een jaarabonnement.

Fotografie-lidmaatschap (1TB opslag)

Als je meer opslagruimte nodig hebt, kan je kiezen voor het 1TB Fotografie-lidmaatschap dat 24,19/maand kost voor een jaar, of een vooruitbetaald forfaitair bedrag van 288,80 euro voor een jaar.

Abonnement voor één app

Als je er de voorkeur aan geeft om Photoshop CC los te gebruiken zonder Lightroom CC in de bundel, kan je kiezen voor het Single App abonnement van Adobe CC. De losse App bevat de nieuwste versie van Photoshop, 100GB aan cloud-opslag, toegang tot premium lettertypen, evenals Adobe Spark (een tool voor het maken van social media graphics) en Adobe Portfolio-accounts.

Er zijn drie abonnementssoorten om Photoshop CC los te krijgen.

Maandelijks per jaar: 24 euro per maand

Jaarlijks, vooruitbetaald: 290,17 per jaar

Maandelijks: 36,29 euro per maand (maandelijks afgeschreven)





Photoshop student en docent korting

Adobe biedt niet alleen korting op Photoshop, maar studenten en docenten kunnen wel 65 procent korting krijgen op de volledige Creative Cloud bundel. Hiermee krijg je niet alleen Photoshop CC, maar ook een hoop andere krachtige apps zoals Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere Pro, Acrobat pro, Spark en Adobe XD - allemaal tegen een aanzienlijk gereduceerd tarief.

Met de korting kost de gehele suite minder dan het 1TB fotografie-abonnement en Single App Photoshop abonnement. Bekijk hier alle apps die bij de volledige Creative Cloud bundel zijn inbegrepen.

Studenten en docenten kunnen kiezen uit twee betalingsplannen om de korting te krijgen. Beide zijn jaarplannen:

Jaarlijks vooruitbetaald: 235,95 euro per jaar.

Jaarlijks, maandelijks betaald: 19,66 euro per maand

Je moet wel kunnen aantonen dat je student bent voordat je deze korting krijgt. Hier vind je alle voorwaarden om in aanmerking te komen.





Photoshop gratis uitproberen

Je kan ook een gratis 7-daagse proefversie van Photoshop CC downloaden. Je kan dan de volledige versie van het pakket gebruiken.

PC-gebruikers hebben Windows 7 of later nodig en minimaal 2GB RAM (hoewel 8GB wordt aanbevolen). Mac-gebruikers hebben macOS-versie 10.13 (High Sierra), 10.12 (Sierra) of Mac OS X 10.11 (El Capitan) nodig. Voor meer informatie over de systeemvereisten voor zowel Mac als pc, klik je hier.

Je kan hier Adobe's FAQ over de gratis proefversie lezen. Als je al een beslissing hebt genomen, kun je gewoon doorgaan en de gratis 7-daagse proefversie van Photoshop CC downloaden.

Photoshop CS2 gratis downloaden

Als je op zoek bent naar een volledig gratis versie van Photoshop, kan je Photoshop CS2 installeren, een super vroege versie van het programma. Rechtstreeks hier te downloaden.

Deze versie wordt al jaren niet meer ondersteund door Adobe en het bedrijf raadt het gebruik van niet-ondersteunde versies van de software af. Adobe waarschuwt ook dat bestaande besturingssystemen te geavanceerd kunnen zijn om ook CS2 te ondersteunen. Je zal dus even moeten testen of de software nog (goed) werkt op je gloednieuwe systeem.

Je hebt minstens Mac OS X (versie 10.2.8 tot 10.3.8) en een PowerPC G4 of G5 processor nodig. PC-gebruikers hebben Windows 2000 of Windows XP met een Intel Pentium III of 4-processor nodig.