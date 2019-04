Je kunt nu Microsofts officiële Chromium/Edge proberen

Eind vorig jaar kondigde Microsoft onverwacht de overstap aan. EdgeHTML wordt vervangen voor Blink in de hoop de browser 'compatibel te maken met het web'. Het bedrijf bouwt nu op het open source-platform Chromium dat wordt gebruikt door Chrome, Vivaldi en enkele andere browsers om onder meer Chrome-extensies te kunnen gebruiken.

Niet te veel verwachten

Een ruwe versie was al eerder uitgelekt, maar die was niet officieel van Microsoft en gebruikers downloadden hem op eigen risico. Nu is de browser beschikbaar voor Edge Insiders, een programma net als Insider voor Windows 10, maar dan voor de browser. De gelekte builds lijken erg veel op de officiële versie, met enkele basisfeatures en degelijke prestaties, zo blijkt uit onze eerste tests.

Verwacht er niet te veel van. Microsoft-chef Joe Belfiore schreef in een blog dat deze eerste builds gericht zijn op fundamentele zaken en je nog niet veel features zult aantreffen. Met andere woorden, volgens hem zie je 'subtiele designafwerkingen, ondersteuning voor een bredere selectie aan extensies en de mogelijkheid om je inlogprofiel te beheren'.

Canary en Dev

Een verbetering is bijvoorbeeld dat het instellingenvenster van Edge is vervangen door het configuratiemenu van Chromium. De nieuwe browser wordt beschikbaar in kanalen Canary (dagelijks ververst) en Developer (wekelijks ververst) en een volledige bètaversie volgt later. Belfiore vraagt gebruikers om feedback: "Hoe meer je builds gebruikt en feedback levert, hoe beter het eindproduct wordt", zo schrijft hij.