De 9 beste antivirussoftware voor Windows 10

Slechts vier van de zestien geteste producten haalden een perfecte score voor al deze criteria: F-Secure PBS Computer Protection (18 en 19), Kaspersky Lab Endpoint Security (11), Symantec Endpoint Protection (14.2) en Symantec Endpoint Protection Cloud (22.16).

Haken en ogen

We behandelen hier de top negen in alfabetische volgorde en ze scoorden tenminste 17,5 punten van de totale 18 die ze konden behalen. Voor elke geven we een korte samenvatting en een link naar de resultaten van The AV-TEST Institute als je ze in detail wilt bekijken.

Houd er rekening mee dat al deze tests in een labomgeving zijn uitgevoerd. Verschillende systemen met verschillende risicoprofielen zullen uiteraard ook verschillende resultaten behalen met deze producten. Met andere woorden, een 100 procent detectieratio in het lab betekent niet automatisch dat het product alle malwaredreigingen zal opmerken. Een reden daarvoor is dat het bijvoorbeeld enkele dagen kan duren voor een nieuwe malwaredreiging in de definities wordt opgenomen.

Fundamentele bescherming

Wat de test van AV-TEST eigenlijk het beste weergeeft is welke antivirussoftware voor Windows consequent goed uit de bus komt qua fundamentele malwaredetectie en een zo klein mogelijke impact hebben op de prestaties van je systeem. Dat maakt de test een goed beginpunt om te zien welke producten het beste voor jou werken.

Met dit in het achterhoofd volgen nu de negen best scorende producten op alfabetische volgorde (omdat ze vrijwel gelijke scores hebben zou een top negen lastig zijn):

Avast Business Antivirus Pro Plus 18.8

Avast Business Antivirus Pro Plus zou een perfecte score hebben gehad als het een kleine verbetering had gehad qua prestaties. Het hield 100 procent van alle zeroday malwareaanvallen tegen, maar het grootste issue waren de vertragingen bij het laden van populaire websites. Deze software kwam zeven procentpunten lager uit op een standaard-pc dan het gemiddelde. Verder had Avast een perfecte score qua usability met geen enkele onterechte melding, detectie of blokkade.

De volledige resultaten van AV-TEST: Avast Business Antivirus Pro Plus





Bitdefender Endpoint Security 6.6

Bitdefender Endpoint Security hield alle zeroday malware via het web en e-mail tegen en alle malware die is ontdekt in de vier weken voorafgaand aan de test. Prestatievermindering bij het gebruik van applicaties en websites was minimaal en in sommige gevallen zelfs boven het gemiddelde. Maar Bitdefender kwam acht procentpunten lager uit qua prestaties bij het starten van standaardapplicaties. Het product gaf geen valse meldingen.

De volledige resultaten van AV-TEST: Bitdefender Endpoint Security





F-Secure PSB Computer Protection 18 en 19

PSB Computer Protection had een perfecte score in alle categorieën, met verbeterde prestaties in deze testronde. Het detecteerde 99,4 procent van de zeroday aanvallen en 100 procent van veelvoorkomende malware. Eén keer blokkeerde de software onterecht een installatie van legitieme software.

De volledige resultaten van AV-TEST: F-Secure PSB Computer Protection





Kaspersky Endpoint Security 11.0

Met perfecte scores in alle categorieën kwam Kaspersky Endpoint Security wederom uit in het hoogst scorende segment van antimalwareproducten. De software hield 100 procent van zerodays en bekende aanvallen tegen. Qua prestaties had de AV minimale impact op het starten van applicaties, installaties of het bezoeken van websites. In één geval van 1,6 miljoen samples werd legitieme software voor malware aangezien.

De volledige resultaten van AV-TEST: Kaspersky Endpoint Security





Kaspersky Small Office Security 6

De versie die bedoeld is voor het MKB kwam vrijwel hetzelfde uit de bus als de gewone editie van Endpoint Security. Het enige verschil is dat het een iets hogere impact had op de prestaties bij het bezoeken van websites.

De volledige resultaten van AV-TEST: Kaspersky Small Office Security





McAfee Endpoint Security 10.6

Qua beveiliging en usability komt McAfee Endpoint Security als een van de beste uit de bus, maar wat betreft de prestaties valt McAfee wat lager uit, vooral bij het starten of installeren van software. Standaardapplicaties waren bij McAfee 16 procent trager dan de gemiddelde prestaties van een systeem, en het gemiddelde van AV-producten is 12 procent. Het was erger bij de installatie van veelgebruikte applicaties: 48 procent trager, terwijl het gemiddelde onder AV-producten 33 procent is.

De volledige resultaten van AV-TEST: McAfee Endpoint Security





Sophos Endpoint Security and Control 10.8

Sophos Endpoint Security and Control houdt aanvallen net zo goed tegen als andere producten in deze groep. De software kreeg een halve strafpunt op het gebied van prestaties, hoewel deze resultaten overeenkwamen met het gemiddelde van AV-producten in deze categorie. Kortom, gemiddeld genomen is dit een prima product.

De volledige resultaten van AV-TEST: Sophos Endpoint Security and Control





Symantec Endpoint Protection 14.2

Behalve de perfecte score qua beveiliging, presteert Symantec Endpoint Protection als een van de beste antimalware-tools die AV-TEST hier testte. Symantec scoorde hoger dan het gemiddelde van AV-producten in elke categorie. De software blokkeerde geen enkele actie bij het installeren van legitieme software en gaf geen valse meldingen.

De volledige resultaten van AV-TEST: Symantec Endpoint Protection





Symantec Endpoint Protection Cloud 22.16

Symantec Endpoint Protection Cloud kwam ongeveer gelijk uit de bus als zijn cloudloze evenknie.

De volledige resultaten van AV-TEST: Symantec Endpoint Protection Cloud