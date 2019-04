Zo werkt Face ID als je een zonnebril draagt

Een veelgehoorde klacht in de zomermaanden van nieuwe gebruikers van FaceID is dat het "niet werkt" als je een zonnebril op je neus hebt. Niet iedereen heeft dat probleem, het hangt namelijk erg af van het type zonnebril dat je gebruikt, maar zelf ondervond ik problemen toen ik mijn enorme Ray-Ban Aviator droeg.

Naar de instellingen

Er is een simpele oplossing om FaceID je gezicht wel te laten herkennen als je je favoriete zonnebril op hebt op een zeldzame zonnige dag. Het nadeel is dat je daar een stukje security voor inlevert, dus bedenk of je dat de moeite waard vindt gezien jouw situatie en het risico dat je de iPhone per ongeluk ontgrendelt of dat een aanvaller dat voor je doet.

Hier volgt hoe je dit 'probleem' oplost:

Instellingen . Ga naar

Face ID en toegangscode . Scrol naar

Voer je pincode in.

Zet het schuifje bij Aandacht vereist voor Face ID uit.

Nog een voordeel is dat Face ID sneller werkt. Maar bedenk dat er ook nadelen aan kleven. Als je Face ID gebruikt voor het inloggen bij belangrijke applicaties met bijvoorbeeld betaalgegevens of het goedkeuren van betaalopdrachten zoals sommige bank-apps inmiddels ondersteunen, is het beter om de aandachtsfunctionaliteit te behouden gewoon je zonnebril af te zetten als je inlogt.