Nieuwe Android-updatebeleid is een flop

Project Treble, dat in het voorjaar van 2017 werd onthuld, is Google's meest ambitieuze poging om de structuur van Android als besturingssysteem te veranderen en de software op een aantal nieuwe manieren te herverdelen. Dit alles met als doel het voor de telefoonfabrikanten makkelijker te maken om OS-updates op een redelijk tijdige manier op hun apparaten te krijgen. Android-upgrades zijn praktisch vanaf het begin een groot pijnpunt op het platform geweest en ondanks alle eerdere inspanningen van Google, worden fabrikanten steeds slechter in het leveren van ondersteuning voor hun (veel geld neertellende) klanten na de verkoop van software.

De huidige Android 9 Pie release is bijzonder belangrijk omdat het de eerste Android-versie is die ten volle profiteert van alle veranderingen die Treble heeft geïntroduceerd. Nu vrijwel alle huidige vlaggenschip smartphones op een versie van Android draaien die het ondersteunen, zou dit in theorie moeten betekenen dat alle voordelen van Treble tot uiting komen.

De essentie van Treble is het scheiden de hardware-specifieke onderdelen, zoals stuurprogramma's die de interactie tussen de software en de processor en de modem van een apparaat controleren. Deze onderdelen worden in een volledig geïsoleerde onderste laag geplaatst en zo gescheiden van de rest van het besturingssysteem. Dat betekent dat fabrikanten niet langer hoeven te wachten op bedrijven zoals Qualcomm om al die code op lager niveau bij te werken telkens als er een nieuwe versie van Android uit komt, maar direct aan de slag kunnen met het bijwerken van Android zelf.

Dus hoeveel verschil moet die evolutie maken? Goede vraag en zoals blijkt, hebben we zowaar een antwoord: Vorig jaar had ik de kans om Iliyan Malchev te interviewen, een belangrijke software-ingenieur bij Google en een belangrijke architect van het Project Treble-programma. Een van mijn prangende vragen voor hem was precies hoeveel impact Treble zou moeten hebben op het Android upgrade-proces, vanuit een reëel perspectief. En zijn antwoord was vrij eenduidig:

"Door het elimineren van dat eerste deel van het upgradeproces, waarbij de fabrikanten van apparaten moesten werken met chipleveranciers en moesten wachten tot ze alle code met betrekking tot de hardware-specifieke delen van de software hadden bijgewerkt, zou Treble zich ongeveer een kwart jaar van het upgradeproces moeten afhalen," vertelde Malchev me. Zo lang duurde het updaten van de code op lager niveau naar zijn inschatting normaal gesproken en dus zonder dat deel van het proces in beeld, kregen de smartphonebouwers in wezen een tijdswinst van drie maanden.

Nou, raad eens? Ik volg en meet zorgvuldig de prestaties van Android-hardwarefabrikanten met upgrades. Dus nu we voorbij de zes maanden sinds de release van Android Pie zijn, kunnen we al die gegevens gebruiken om te zien of Treble werkt zoals het zou moeten.

Spoiler alert: Bereid je voor om teleurgesteld te worden.

Huidige prestaties

We begonnen met het kijken naar hoe de belangrijkste Android-fabrikanten het deden wanneer het over hun current-gen vlaggenschip-smartphones gaat op het moment dat Android Pie uitkwam. Wij keken hoeveel tijd deze fabrikanten nodig hadden om Android 9 uit te rollen op toestellen die werden uitgebracht met Android 8

We vergelijken dat met toestellen die van origine met Android 7 werden uitgebracht en waarvoor een upgrade naar Android 8 in het verschiet lag. Treble speelde daarbij nog geen rol, in theorie, zouden we moeten zien dat de uitrol van Pie over de hele linie drie maanden sneller gaat. Toch?

Nou...





Als het gaat om de huidige vlaggenschepen, was Google relatief consistent van Oreo tot Pie - geen grote verrassing en geen reden tot klagen, gezien de bijna vlekkeloze uitgangspunt. HTC, ondertussen, deed het met Pie veel slechter dan met Oreo: Het bedrijf bracht de Oreo upgrade uit in 99 dagen en tot op de dag van vandaag heeft het Pie niet geleverd, wat betekent dat we nu al meer dan 191 dagen wachten.

Ook LG heeft de verwachte drie maanden overschreden. Het bedrijf heeft er 274 dagen over gedaan om Oreo op zijn huidige vlaggenschip te krijgen - dus door drie maanden of ongeveer 90 dagen daarvan af te trekken zou LG Android Pie 184 dagen na de release van de software aan de eigenaars van zijn huidige vlaggenschip hebben moeten geven, wat nog steeds te veel is. Dat zou woensdag 6 februari zijn. En LG heeft nog steeds niets gedaan.

Hetzelfde kan gezegd worden van Motorola, die 124 dagen nodig had om Oreo op zijn huidige vlaggenschip te krijgen en nog steeds geen Pie heeft geleverd aan de best betalende huidige klanten.

Nu, voordat je jezelf verdrinkt in een rivier van virtuele tranen, zijn er een paar positieve berichten in deze berg van middelmatigheid: Samsung deed het ietsjes beter met Android Pie en deed het niet in 213 dagen (zoals met Oreo) maar 177 dagen met Pie. Dat is een verbetering van 36 dagen - lang niet genoeg om te tellen als een echte Treble overwinning, maar in ieder geval iets, toch?

Toch, als je uitzoomt en naar het grotere geheel kijkt, is het moeilijk te zeggen dat Samsung veel heeft bereikt. Met Nougat een jaar eerder, deed het bedrijf er 179 dagen over om de software te leveren aan haar toenmalige vlaggenschip, bovendien zit Samsung al een tijdje in een neerwaartse spiraal. Het duurde 155 voordat Marshmallow werd uigerold voor het vorige vlaggenschip en 106 dagen met Lollipop. Dus het enige dat er echt gebeurd is met Pie is dat Samsung in principe terug is gegaan naar het prestatieniveau van Nougat, maar nog steeds niet heeft voldaan aan het prestatieniveau van twee jaar daarvoor en dat waren al geen indrukwekkende cijfers. Dus, ja: het is moeilijk om dat op te merken als een Treble-gerelateerde overwinning.

Gelukkig kan het nog ietsjes beter: OnePlus heeft de levertijd van het huidige vlaggenschip met 91 dagen teruggebracht van Oreo tot Pie. Dat is bijna precies drie maanden. Eindelijk een resultaat dat lijkt te wijzen op het feit dat Treble werkt zoals verwacht, althans in dit ene superspecifieke (en relatief kleinschalige) geval.

Hoe zit het met de vorige generaties?

Het is makkelijk je te concentreren op de huidige generatie vlaggenschepen als een maatstaf van de prestaties van Android-fabrikanten met upgrades van het besturingssysteem, maar in werkelijkheid is de vorige generatie telefoons net zo belangrijk. Wanneer je vandaag de dag een vlaggenschip-telefoon koopt, verwacht je immers dat deze minimaal twee jaar wordt ondersteund. En toch behandelen de meeste fabrikanten hun jaar oude klanten als oud vuil.

Met uitzondering van Google en OnePlus, heeft bijna geen enkel groot last-generation Android-apparaat een update gehad naar de volgende versie. Dat kan gewoon niet, of Project Treble nu wel of niet aanwezig is.

Nu we het er toch over hebben, niet al deze voorgaande apparaten zijn bijgewerkt om Treble te ondersteunen voor de uitrol van Pie. Maar weet je welke dat wel waren? Enkele vlaggenschepen van OnePlus. En toch, hoewel OnePlus het nog best goed deed door Pie binnen die eerste zes maanden op zijn vorige producten te krijgen, duurde het langer om dat te doen dan met Oreo het jaar ervoor, 47 dagen langer om precies te zijn. Hoewel OnePlus de nodige verbeteringen heeft aangebracht aan zijn huidige vlaggenschip, heeft het met andere woorden het verschil gemaakt door het aanzienlijk slechter te doen met zijn vorige generatie Treble-ondersteunende telefoons.

Pie en Treble: Alles in perspectief plaatsen

Ondanks mijn voortdurende scepsis over Treble had ik oprecht gehoopt dat het project mijn ongelijk zou bewijzen en zou aantonen dat met de juiste hoeveelheid hulp en motivatie Android-apparatenmakers (buiten Google) hun klanten beter zouden kunnen behandelen en ons zouden laten zien dat ze misschien, zelfs een klein beetje, meer geven om meer dan alleen maar een eerste hardwareverkoop.

Maar kijkend naar deze gegevens, is het moeilijk om niet tot dezelfde conclusie te komen als die ik al aangaf als een sterke mogelijkheid: ondanks alle gezonde logica achter wat Google deed met Project Treble het niet ingaan op een steeds duidelijker wordende realiteit binnen het Android-ecosysteem: het feit dat de meeste Android-apparatenbouwers niet echt gemotiveerd zijn om tijdige OS-updates tot prioriteit te maken.

De waarheid is natuurlijk dat dit niet helemaal verrassend moet zijn. We hebben gezien dat Google nog tal van andere inspanningen heeft geleverd om tijdige Android-updates aan te moedigen en het proces makkelijker te maken voor fabrikanten, en zoals we keer op keer hebben moeten constateren, kan het de meeste bedrijven gewoon geen moer schelen.

En echt, met het risico om bot over te komen, wie kan het ze kwalijk nemen? Naast Google, waarvan het bedrijfsmodel draait om software en diensten en een ervaring die je aanmoedigt om zoveel mogelijk gebruik te maken van het internet, verdient elke Android-apparatenfabrikant zijn geld door je te overtuigen om je hardware regelmatig te upgraden/vervangen. En op het eerste gezicht vraagt het leveren van tijdige en voortdurende softwareverbeteringen niet alleen een aanzienlijke investering zonder onmiddellijk rendement - het zorgt er ook voor dat je bestaande telefoon voortdurend fris en actueel aanvoelt. En dat spoort je niet bepaald aan om een nieuw model te kopen.

Uiteindelijk is het enige dat Project Treble kan doen de hoeveelheid tijd en kosten verminderen die een telefoonproducent nodig heeft om een upgrade van het besturingssysteem te verwerken en te leveren. In een situatie waarin een fabrikant al gemotiveerd is, kan dat absoluut een verschil maken. Maar hoe positief een stap in theorie ook mag zijn voor Android, een inspanning als Treble kan niet dienen als een oplossing voor bedrijven die daar gewoon niet om geven.

De enige zekere oplossing is om onszelf te informeren over de houding en het gedrag van de verschillende apparatenmakers en vervolgens onze eigen toekomstige aankoopbeslissingen te nemen met die kennis in het achterhoofd. Of gewoon zelf je toestel flashen met de nieuwste versie van Android.