Review NLZiet: Beter dan uitzendinggemist en consorten?

Sinds enkele jaren is het mogelijk om televisieprogramma's terug te kijken via het internet. Diverse omroepen en organisaties hebben daar een website voor, zoals https://www.npostart.nl/ voor de publieke omroep of https://www.rtl.nl/ voor de RTL zenders. Gaandeweg werden er steeds meer programma's aangeboden, en nam ook de kwaliteit toe. Op dit moment is het voor NPO mogelijk om terug te kijken in de resolutie van minimaal 720 beeldpunten. Er zijn hulpprogramma's en websites om door middel van de URL uitzendingen te bewaren zie hiervoor dit artikel.

Vorig jaar werd het de gebruiker moeilijker gemaakt, want er kwamen meer uitzendingen waarvan de terugkijktijd werd gemaximeerd op een week. Dit was tot die tijd vooral van toepassing op films en dergelijke. Maar ook publieke omroep uitzendingen als 2 voor 12 waren op een zeker moment nog maar iets meer dan een week terug te kijken.

Dit heeft alles te maken met rechten. Omroepen produceren al lang niet meer veel zelf. Het meeste wordt ingekocht van externe partijen, die het programma geheel maken en aanbieden aan een bepaalde omroep. Zij kunnen dus ook aanvullende voorwaarden neerleggen, zoals die beperking van de terugkijktijd. Nu is er een mogelijkheid om verder terug te kijken, dan deze gratis sites toestaan of je eigen tv-signaalaanbieder mogelijk maakt. Want ook bij abonnementen van bijvoorbeeld Ziggo of KPN is het vaak mogelijk nog een aantal dagen terug te kijken.

Mensen die graag de programma's downloaden om deze met een eigen speler te bekijken, die veel mogelijkheden heeft, zoals VLC, zijn sinds 1 maart niet meer in staat om dat met NPO uitzendingen te doen. Deze zijn namelijk sinds die datum van DRM voorzien, dat houdt in de praktijk in dat je zo'n uitzending niet kunt bewaren. De rechten zijn dus uitsluitend voor offline kijken beperkt. Online merk je er niets van en kan in de gratis sites meestal een week of enkele weken, soms niet of korter terugkijken.