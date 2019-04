5 tips als de pc jouw smartphone niet herkent via usb

Als je op iets als 'massa-opslag' of 'gegevensoverdracht' hebt geklikt, maar je nog steeds geen toegang krijgt tot het toestel, ga dan verder met de volgende stappen. We beginnen met het aloude IT-advies dat 90 procent van de problemen oplost:

1. Start hem opnieuw op

Als er ergens iets in de soep is gelopen, is een herstart vaak een goed idee omdat dan bijvoorbeeld het werkgeheugen weer wordt geleegd waar mogelijk iets niet helemaal lekker is gelopen. Opnieuw starten is beginnen met een schone lei wat werkgeheugen betreft. Ontkoppel het apparaat van de pc en start hem opnieuw op.

2. Probeer een andere poort

Het kan zijn dat er problemen zijn met de specifieke poort op je pc of laptop die je gebruikt om de smartphone aan te sluiten. Dit kun je vrij snel uitsluiten door een tweede te gebruiken. Als dat ook niet werkt, probeer dan een andere pc om te zien of er geen problemen zijn met je usb-controller. Als dat ook niet werkt, ligt draadbreuk redelijk voor de hand:

3. Vervang de usb-kabel

Na jarenlang gebruik kan er door knikjes en scheurtjes draadbreuk ontstaan. Dat hoeft niet eens zo opvallend te zijn, en dat hij nog wel stroom overdraagt betekent niet automatisch dat hij ook nog data kan transporteren. Kabeltjes zijn gelukkig niet zo duur, voor een eurootje of zeven moet je al een redelijke usb-c kabel hebben.