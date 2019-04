Zo omzeil je een captcha

"Selecteer de foto's waar je een verkeersbord op ziet." Dit is geen leuke quiz of iets anders, maar een vorm van captcha. Dat is een Turing-test die bepaalt of het systeem te maken heeft met een mens of een bot. Captcha's worden al bijna twintig jaar gebruikt in verschillende varianten, bijvoorbeeld eentje waarbij je verdoezelde letters en cijfers moet overnemen, een schaakpuzzel moet oplossen, foto's moet kiezen of eentje die allerlei input van je systeem pakt om geautomatiseerd te zien of dit een bot is of een mens die achter een pc zit.

Als het goed is, zie je deze steeds minder en worden captcha's op de achtergrond uitgevoerd. Maar als je zoals wij hier op de redactie een privacyvriendelijke configuratie hebt, zul je vaker worden aangemerkt als 'verdacht verkeer' en word je toch geconfronteerd met ouderwetse captcha's.

Helpen AI te trainen

Het idee achter captcha is dat systemen als fora, contactformulieren of downloadfuncties niet worden overstelpt met bots die een aanvraag doen. Het is dus een belangrijk wapen in de strijd om systemen in de lucht te houden, maar tegelijkertijd kan het heel vervelend zijn voor gebruikers. Denk aan de verkeerd overtikte captcha, waarna bepaalde invoervelden opnieuw moeten worden ingevuld.

Een bekende implementatie van dit beveiligingsmiddel is Recaptcha. Google gebruikt dit sinds 2009. Niet iedereen weet dat deze worden gebruikt om de herkenningsalgoritmen van Google te trainen door mensen selecties van objecten te laten maken. Dat gaat bijvoorbeeld om huisnummers in Street View, waar de machines nu nog moeite mee hebben, maar door talloze aanwijzingen van gebruikers, vullen ze deze blinde vlek in.

'Ik ben geen robot'

Wat Recaptcha met versies 2 en 3 doet (versie 1 wordt niet meer ondersteund) is het kijken naar gebruikersgedrag van websitebezoekers. Bots met hun algoritmen gedragen zich anders dan mensen: bewegingen zijn minder vloeiend, typpatronen zijn anders en meer kenmerken laten het systeem zien dat een mens achter het stuur zit. Afhankelijk daarvan is vaak de fotopuzzel niet eens meer nodig en wordt "Ik ben geen robot" automatisch ingevuld.